最近は、詩は文学、歌は音楽と、それぞれ別のジャンルと考えられています。しかし、昔の人々にとっては、詩は心の中の想いを言葉にしたもの、歌は言葉を長く表現するものでした。つまり、詩を作ったら、それを歌にしてこそ完成すると考えられていたのです。このようにして、漢詩を声に出して歌うことを、「詩唱（シチャン）」といいます。1700年代の文人、申光洙（シン・グァンス）先生は、科挙の試験で「冠山戎馬（クァンサンユンマ）」という詩を書きました。当時、平壌の芸者妓生（キーセン）がよく歌ったと伝えられていて、今でも親しまれている曲です。秋の川は寂しく、魚さえも冷たく感じるのに、西風が吹く楼閣に、一人で立っている人がいる、と歌います。梅の花は世に満ちあふれ、夕暮れには笛の音が響き、残りの人生は杖をつき、白鷺を友として歩んでいこう、と歌う趣きのある内容です。それでは、イ・ヒョンアさんの歌で、「冠山戎馬」という曲をお楽しみください。





9月、まだ少し暑さは残っていますが、季節の気配はずいぶんと和らぎました。夏を過ごして疲れた心と体を、音楽や読書で癒してみるのも良さそうです。映画「タチャ」は、花札を題材にした作品です。最近は、花札が認知症の予防に良いとされ、楽しまれています。朝鮮時代には、花札の代わりに「投錢（トゥジョン）」という遊びがありました。数字が書かれた紙を40枚、または80枚使って、ルールに従ってカードを出し合い勝負を決めるもので、花札とよく似ています。当時は、投錢に熱中しすぎて人生を狂わせる人も少なくなかったそうです。今では、投錢という言葉さえ知らない方も多いようです。映画のタイトルにもなったタチャや、先に出した者が勝ちという意味のタンジャンなどの表現は、全て投錢から由来した言葉です。ゲームの際には、どの数字を出すかを大声で歌いながら楽しんだといいます。それでは、ユ・ジスクさんの歌で、「투전풀이、投錢の歌」という曲をお楽しみください。





この他にも、「骨牌（コルペ）」という遊びもありました。竹や動物の骨に穴を刻んだもので、中国の麻雀に似たゲームです。星座に由来するともいわれ、占いに使われることもありました。さて、本日の最後にお届けするのは、作曲家ウォンイルさんの「蝶、夢」という曲です。夢の中で蝶となって生涯を過ごしてから目覚め、自分は蝶なのか、蝶が自分なのかと問いかけた、荘子の物語りをもとに作られた曲です。それでは、京畿（キョンギ）シナウィオーケストラの演奏で、「나비, 꿈、蝶、夢」という曲をお聴きいただきながら、お別れしたいと思います。