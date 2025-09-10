余白の美、という言葉があります。不完全な余白から美しさを感じるという、日本にも韓国にもある言葉です。文人画や山水画を見ると、どこを余白で残すかが、とても重要です。庭園も同じで、人工的に飾るのではなく、自然の姿をそのまま活かしながら調和を図ります。そして、音楽もまた余白の美があります。早いリズムや派手な変化ではなく、ゆっくりと流れる中で趣きを感じる音楽があります。その代表的な例が、宮中音楽「寿斉天（スゼチョン）」です。縦笛ピリから始まり、ヘグムとテグム、そして、打楽器チャングや太鼓の音が続きます。寿斉天を指して、音楽というより、壮大な祈りだと評することもあります。今日の最初は、国立国楽院の正楽（チョンアク）団による演奏で、「寿斉天」という曲をお聴きください。





寿斉天とは、その寿命が天のように果てしなく続きますように、という祈りが込められたタイトルです。こうした祈りは、よく祝宴でお酒を交わしながら行われます。伝統芸能パンソリ、「春香（チュニャン）の歌」にも、そんな宴会の場面があります。舞台は、官吏サトの誕生日を祝う場面です。そこに、密かに地方官を観察する役目の官吏、暗行御史（アメンオサ）が、ホームレスのような姿で現れます。芸者妓生（キーセン）は、このみすぼらしい男にお酒を勧めます。お酒を勧めるときの歌は、普通、相手の健康と長寿を祈るものです。ところが、妓生は、一生その格好で物乞いして生きなさい、と歌ったのです。すると男性は、金の杯に注がれたお酒は、民の血であり、お膳に並べられたご馳走は、民の脂である、蝋燭の蝋が落ちるとき、民の涙も落ち、歌声が高らかに響くとき、民の恨みも響く、という詩を謳いました。不正な官吏のせいで民が苦しんでいるということを歌ったのです。それでは、キム・ソヒさんの歌で、この場面をお聴きください。「춘향가 중 사또 잔칫날 어사 수작하는 대목、春香の歌のうち、サトが宴会で詩を謳う場面」という曲です。





先週は、「投錢（トゥジョン）」や「骨牌（コルペ）」といった伝統的な遊びにまつわる歌をご紹介しました。今日は、それらに似た遊び、「サシレンイ」をご紹介します。これは、昔の貨幣を使った遊びです。数字の刻まれた貨幣を1から10まで24枚一組にし、投錢のように配って出し合いながら勝敗を競います。主に鉱山や伐採の現場など、特定の地域で楽しまれていたため、今では知っている人もほとんどいないでしょう。かつては、数字を出すたびに、その数字に合わせて大声で歌を歌いながら遊びました。歌が飛び交う中、サシレンイをする場所は、いつも大騒ぎだったといいます。それでは、今日の最後は、この遊びの歌をご紹介いたします。パク・ヨンジンさんの歌で、「강원도 싸시랭이 노래、江原道（カンウォンド）に伝わるサシレンイの歌」という曲をお聴きいただき、お別れしたいと思います。