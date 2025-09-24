10月3日は、天が開かれた日という意味の、「開天節（ケチョンチョル）」という日です。今から約5000年前のある日、天の神、桓因（ファニン）の子である桓雄（ファヌン）が地上に降り立ったと言われています。風、雨、雲を司る神々を従わせ、穀物、病、刑罰、善と悪など360の事柄を治めたと伝えられています。桓因は地上に向かう息子に対し、人々が暮らす世界に利益をもたらすことができるか、と問いかけました。これが、「弘益（ホンイク）人間」という思想です。韓半島に限らず、人間が住むところ全てに利益をもたらすというのが、先祖が追い求めた価値です。最近、世界的に韓流が人気を集めています。韓流がこれからも、人類に利益をもたらす文化であり続けることを願います。今日の最初は、国と人々の安寧を願う歌です。オ・ジョンスクさん、アン・スクソンさんの歌で、「ボリョム」という曲をお楽しみください。





昔の歌い手は舞台に立つと、ある順序に従って演じていたそうです。まず、僧侶の舞い「スンム」を踊り、歌は「ボリョム」から始めました。「ボリョム」は、仏教の経文を基にした歌です。これまで積んできた功と徳の力で、国王と王妃と世子の平安を祈ります。王室の繁栄を祈った後は、世の中の全ての平和と幸福を願う内容になっています。このような祈りの心を、より親しみやすく語り掛けるように表現したのが、「ビナリ」という曲です。「ビナリ」は、韓国の伝統的な祭祀グッが行われるときよく歌われました。それでは、「ビナリグッ」という曲を、グループ、チャンダンDNAの歌と演奏でお聴きください。





詩を歌詞にして歌う、歌曲（カゴク）というジャンルのうち、男性と女性が交互に歌ってから最後に一緒に歌う、「太平の歌」という曲があります。こちらから見ても太平の時代、あちらから見ても盛んな時代、という詩を歌にしたものです。中国古代の伝説上の帝王、堯と舜が登場し、堯の時の太陽と月、舜の時の天地よ、と歌います。太平な時代が到来したから、今こそ思う存分楽しもう、という希望を込めた歌です。もともとの詩は、これもまた太平な時代だという意味の、「イリャド、テピョンソンデ」と始まります。ですが、歌では「イリャド」は省略し、「テピョンソンデ」の部分を高い音で力強く歌います。それでは、今日の最後は、キム・ウォルハさん、キム・ギョンベさんの歌で、「テピョンガ、太平の歌」をお聴きいただき、お別れしたいと思います。