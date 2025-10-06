TWICE ワールドツアーを拡大 42地域56公演でグループ史上最大規模に

ⓒ JYP Entertainment

9人組グループ、TWICEが、6度目となるワールドツアー「THIS IS FOR」の追加開催地を発表しました。





それによりますと、バンクーバー（2026年1月9日）を皮切りに、ロサンゼルス（22日・24日）、ワシントンD.C.（2月13日）、フィラデルフィア（24日）、アトランタ（27日）、モントリオール（3月3日）、台北（21日）、オーランド（27日）、シカゴ（4月6日）、デンバー（14日）など、台北と北米20地域で開催されます。





ヨーロッパでは、リスボン（5月9日）からスタートし、バルセロナ（12日）、パリ（16日）、ベルリン（23日）、ロンドン（6月3日）など、7都市で公演を行います。





これにより、TWICEは全世界42地域・56公演という、グループ史上最大規模のツアーを展開することになります。





また、TWICEは10月10日午後1時に、デビュー10周年を記念したスペシャルアルバム『TEN: The Story Goes On』をリリースします。さらに、18日午後5時には、ソウル・高麗大学校ファジョン体育館にてファンミーティング「10VE UNIVERSE」を開催する予定です。