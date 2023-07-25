Состав: Ким Сын Чжэ, Мо Су Чжин

Дебют: Мини-альбом «Любовь – это ключ» (Love Is The Key), 2010 г.





Дуэт Acoustic Collabo дебютировал в 2010 году с музыкальным альбомом «Любовь – это ключ». Успех к группе пришёл в 2011 году после выхода музыкального альбома Unplugged. За последние годы состав группы несколько раз менялся: ранее коллектив покинули главная вокалистка Ан Да Ын (안다은) и гитарист Ким Гю Нён (김규년). В 2016 году они основали собственный дуэт The Ade (디에이드). В 2019 году к группе присоединилась певица Мо Су Чжин (모수진). Вместе с одним из основателей группы Ким Сын Чжэ (김승재) они выпустили песню «Давай расстанемся» (헤어지자) и ещё несколько отдельных музыкальных треков. Особое внимание привлекает вокалистка группы Мо Су Чжин. Она смогла присоединиться к группе благодаря кавер-исполнению песни «Странно, с тобой» (묘해, 너와) Acoustic Collabo 2014 года, прозвучавшей в сериале «В поисках любви» (연애의 발견).