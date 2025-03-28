Дата рождения: 2 марта 1990 г.

Рост: 174 см

Вес: 68 кг

Дебют: как актер - телепрограмма KBS 2TV “Любовь в эфире” (TV는 사랑을 싣고), 2001 г.; как певец - группа FTISLAND, 2007 г.





Ли Хон Ги - актёр и вокалист южнокорейской рок-группы FTISLAND. С момента своего дебюта Ли Хон Ги использовал технику пения, которая настолько напрягала его голосовые связки, что иногда он не мог говорить из-за многочисленных выступлений. Однако благодаря постоянной практике и упорным тренировкам он смог перейти от хриплого метода вокализации, царапавшего горло, к более расслабленной и естественной технике пения. Поздние хиты Ли Хон Ги, такие как "Pray" и "Wind", оказались настолько сложны, что их было бы трудно спеть среднестатистическому человеку. На данный момент самая высокая нота, которую взял певец, - это ре-диез третьей октавы. Ли Хон Ги снялся во многих дорамах и развлекательных шоу, а также дебютировал как актёр мюзиклов в 2011 году. Ещё в начале своего пути он отказался от поддержания имиджа айдола, за что не раз подвергался критике. Сам певец утверждал, что хочет быть честным и показать себя таким, какой он есть. И хотя поначалу многие высказывали недовольство его поведением, позже это стало его отличительной чертой.