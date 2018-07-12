Новые подробности в деле группового побега северян в РК 

Руководство групповым побегом сотрудников северокорейского ресторана в Китае на юг Корейского полуострова в 2016 году на начальном этапе осуществляло Командование военной разведки РК. Об этом сообщил осведомлённый источник. Данная информация расходится с имеющимися показаниями о том, что операцией занималась Национальная служба разведки. В частности, указывается, что командование отвечало за переправку управляющего и сотрудниц ресторана в Шанхай, а к процессу дальнейшего выезда в Малайзию присоединилась Национальная служба разведки.





Речь идёт о побеге в РК 12 официанток и управляющего Хо Ган Иля в апреле 2016 года. Все они работали в северокорейском ресторане в городе Нинбо китайской провинции Чжэцзян. Впоследствии Хо Ган Иль сообщил, что планировал только собственный побег, но по требованию южнокорейской разведки угрозами склонил к этому и других сотрудниц. По его словам, в обмен на такое сотрудничество ему пообещали гражданство РК и ресторан где-то в Юго-Восточной Азии, которым будут управлять он и другие сбежавшие. Как полагают, Хо Ган Иль мог неправильно понять суть происходящего. Поскольку агенты спецслужб, действующие за рубежом, не раскрывают свою принадлежность к какой-либо структуре. Между тем, Командование военной разведки отправляет своих сотрудников в Китай в установленном порядке. Поэтому Хо Ган Иль вполне мог принять одного из агентов командования за сотрудника Национальной службы разведки. Ранее представитель разведывательной службы при консульстве РК в Шанхае также полностью отвергал причастность ведомства к групповому побегу северян. 10 июля специальный докладчик ООН по правам человека в СК Томас Охеа Кинтана назвал часть сотрудниц северокорейского ресторана, бежавших в РК, пострадавшими, и призвал уважать их волю.



