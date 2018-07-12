Ким Бён Чжун займётся спасением партии Свободная Корея 

На пост председателя временного комитета по вопросам обновления оппозиционной партии Свободная Корея назначен почётный профессор университета Кунмин Ким Бён Чжун. Его задача состоит в спасении партии, которая находится в кризисной ситуации после поражения на местных выборах. Ким Бён Чжун был одним из основных приближённых бывшего президента РК Ро Му Хёна. Общенациональный комитет партии принял проект его назначения 17 июля. 24 июля планируется завершить процедуру определения состава временного комитета. Таким образом, завершается процесс формирования временного руководства, которое должно вывести партию из кризиса.





Ким Бён Чжун возглавлял отдел политики в секретариате президента Ро Му Хёна. В 2006 году он был назначен вице-премьером по вопросам образования, но из-за давления со стороны партии Ханнара (сегодня Свободная Корея), был вынужден уйти. В общем, в период нахождения у власти администрации Ро Му Хёна он состоял в конфликтных отношениях с партией Свободная Корея. Возможно, именно поэтому сегодня Ким Бён Чжун позиционируется как наиболее подходящая кандидатура для обновления партии. Ранее Ким Бён Чжун назначался на пост премьер-министра для контроля кризисной ситуации во время импичмента бывшему президенту РК Пак Кын Хе в 2017 году. Тогда из-за протеста оппозиции назначение сорвалось. Для восстановления позиций партии Ким Бён Чжун должен будет справиться с задачей внутреннего объединения и устранения разногласий. То есть речь во многом идёт о кадровых вопросах. Но поспешные действия могут привести к активному противодействию.