17 июля министерство образования, культуры, спорта, науки и технологий Японии объявило об ускоренном вводе в действие новых методических рекомендаций по составлению учебников для школ высшей ступени. По первоначальному плану, они должны были вводиться поэтапно, начиная с 2022 года. Однако теперь это произойдёт в 2019 году. В документе отмечается необходимость разъяснять школьникам, что острова Токто в Восточном море принадлежат Японии. Министерство образования Японии опубликовало также новое руководство для учителей, в котором подчёркивается, что острова Токто в Восточном море и Курильские острова в Тихом океане якобы являются суверенными территориями Японии, которые оккупируют РК и Россия.





Японское профильное министерство принимает мнения независимых экспертов о новых методических рекомендациях с 17 июля по 15 августа. Если учесть предыдущую практику, то сбор общественного мнения является простой формальностью, и изменения в содержание рекомендаций вряд ли будут внесены. Начиная с 2008 года, правительство Японии активизировало воспитание учеников школ всех ступеней в том духе, что южнокорейские острова Токто якобы принадлежат Японии. Правительство РК не согласно с подобными действиями. Как заявил представитель южнокорейского МИД Но Гю Док, правительство Японии упускает возможность избавиться от ошибок прошлого и встать на путь построения новых отношений с соседними странами. В МИД РК был вызван полномочный министр посольства Японии Кохэи Маруяма. Ему были переданы требования официального Сеула о внесении поправок в документы. Министерство образования РК также выразило сожаление по поводу территориальных притязаний Токио на исконно корейские острова Токто.