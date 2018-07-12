КНДР вернёт США останки 50-55 американских солдат 

КНДР передаст США останки 50-55-ти американских солдат, погибших во время Корейской войны. Как сообщила американская военная газета Stars & Stripes со ссылкой на неназванное официальное лицо в правительстве США, ориентировочно 27 июля останки будут перевезены на американскую военную базу либо в Осане на южнокорейской территории, либо на Гавайях. 27 июля – знаменательная дата. В этот день исполнится 65 лет подписания соглашения о перемирии в Корейской войне. Эксперты полагают, что условия возвращения останков удалось согласовать в ходе состоявшихся 16 июля в пограничном пункте Пханмунчжом северокорейско-американских рабочих переговоров.





Репатриация останков американских солдат предусмотрена итоговым документом состоявшегося 12 июня в Сингапуре северокорейско-американского саммита. Данный вопрос затрагивался также в ходе состоявшегося 6-7 июля визита госсекретаря США Майкла Помпео в Пхеньян. Впоследствии глава госдепартамента заявил, что стороны договорились возобновить поиски и передачу останков американских солдат. По данным Пентагона, на территории КНДР могут быть захоронены 5.300 американских солдат. Репатриация их останков привлекает внимание общественности США на фоне усиления пессимизма по поводу успешного решения северокорейской ядерной проблемы. Последние визиты Майкла Помпео в Пхеньян не привели к конкретным договорённостям о денуклеаризации КНДР, вследствие чего в Вашингтоне высказываются мнения о необходимости принять жёсткие меры в отношении Пхеньяна. Эксперты надеются, что возвращение останков американских солдат поможет повысить оптимизм в вопросе денуклеаризации.