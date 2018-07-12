Восстановление военной линии связи между Югом и Севером

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16 июля Сеул и Пхеньян восстановили военную линию связи на западном участке межкорейской границы, которая не работала в течение полутора лет, после закрытия Кэсонского индустриального комплекса. До восстановления нынешней линии действовала лишь одна линия голосовых сообщений, а на восточном участке линия связи была уничтожена сильными лесными пожарами 2010 года. Другой канал связина западном участке был в 2008 году в одностороннем порядке закрыт северокорейской стороной. Отсутствие каналов связи являлось преградой на пути развития межкорейских отношений, которые с января этого года начали улучшаться. Принимая во внимание то, что трансграничные контакты, проход и обмены через границу нуждаются в гарантиях безопасности со стороны военных, после принятия Пханмунчжомской декларации на межкорейском саммите в апреле Сеул и Пхеньян стали предпринимать усилия по восстановлению военных каналов связи. В настоящее время телефонный и факсимильный каналы связи вновь функционируют в обычном режиме. Ситуацию комментирует директор Института северокорейских исследований г-н Чон Ён Тхэ.