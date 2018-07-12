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Рассказ "Поэма почитания весны" написан в виде лиричного письма, красивый язык которого напоминает стихи.





#Из интервью с профессором Пан Мин Хо факультета корейского языка и литературы Сеульского национального университета:

Язык писателя Юн Дэ Нёна отличается особой красотой, мягкостью и изящностью. Он звучит очень поэтично. Воспоминания героя о любви своей молодости звучат необычайно красиво, лирично. Он рассказывает читателю, как события тех лет отложились в его сердце, как он воспринимал их тогда.





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Вот что я подумал. Наверное, прошел тот возраст, когда мы можем вблизи говорить друг другу правду. Как страшна правда, мы поняли уже давно. С одной стороны, это другое название жизни.

Теперь мы в том возрасте, когда сказанное вдалеке можно услышать вблизи. Какие могут быть сожаления, если мы остались лишь наблюдателями жизней друг друга? Хорошо, если мы сможем в пасмурные на душе дни заглядывать друг к другу во двор и хотя бы вдыхать аромат алойного дерева.

На этом заканчиваю.

Желаю всегда оставаться прекрасной, как и подобает женщине.





나는 생각했지요.

이제 우리는 가까이에선 서로 진실을 말할 나이가

지났는지도 모른다고 말입니다.

우린 진실이 얼마나 무서운 것인가를 깨달은 지 이미 오랩니다.

그것은 한편 목숨의 다른 이름일 겁니다.





이제 우리는 그것을 멀리서 얘기하되

가까이서 알아들을 수 있는 나이들이 된 것입니다.

그리고 난 다음에야 서로의 생에 대해

다만 구경꾼으로 남은들 무슨 원한이 있겠습니까?

마음 흐린 날 서로의 마당가를 기웃거리며

겨우 침향내를 맡을 수 있다면 그것만으로도 된 것이지요.





그만 접습니다.





당신은 여인이니 부디 어여쁘시기 바랍니다.









В конце письма герой оставляет такой постскриптум: "Сегодня на аллее вишней я купил в уличном лотке бутылку масла камелии. Если однажды твои мысли или чувства изменятся, нанеси масло на волосы.

Я приду и оставлю его тебе, когда расцветет сакура на горе перед твоим домом".













Рассказ "Поэма почитения весны" писателя Юн Дэ Нёна

Писатель Юн Дэ Нён родился в 1962 году в уезде Есан провинции Чхунчхон-Намдо. В 1990 году он стал лауреатом престижной премии "Мунхак сасан" благодаря рассказу "Лес матери". Произведение "Поэма почитания весны" было опубликовано в 1996 году и стало одним из знаковых в творчестве писателя.