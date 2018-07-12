Глава 2. Учёный Хо занимает у богатого 10 тысяч нян (3)

После ухода учёного Хо люди собрались вокруг хозяина. Они толком не поняли, что произошло. Конечно, им стало интересно, почему господин Пён так поступил: «Откуда вы знаете его?»

Хозяин ответил: «Я его вижу в первый раз».

Все удивились и спросили: «Как же вы могли отдать такие большие деньги человеку, которого не знаете? Вы даже не спрашивали его имени. Если он не вернётся, как вы будете искать его?» Люди стали задавать вопросы и обсуждать глупый поступок хозяина. Однако господин Пён относился к этому очень спокойно. Он дальше продолжил свой рассказ: «Как вам хорошо известно, я заработал всё своё богатство торговлей. К счастью, я стал самым богатым в стране. Это стало возможно благодаря моим способностям. Если бы у меня их не было, я не смог бы разбогатеть так быстро. Одна из них - это умение разбираться в людях».

Торговец посмотрел на людей и продолжал: «Ко мне приходят многие люди, которые хотят у меня занять деньги. Для меня они делятся на два типа: В первую группу входят люди, которые обязательно вернут мне деньги, а во вторую - просто сумасшедшие. Эти люди пытаются обмануть меня разными объяснениями. Они повторяют те же слова. Мол, они держат своё слово и не нарушают обещания. Но на самом деле им нельзя верить. Но тот, кто только что занял у меня деньги, выглядел совсем по-другому. Точнее говоря, он не вошел ни в первую, ни во вторую группу. Он просто привлёк моё внимание. Во-первых, он не вёл себя подобострастно. Этот мужчина неопределённого возраста в грязной одежде смотрел на меня пронзительным взглядом, полным достоинства. В тот момент я понял, что он наверняка не интересуется богатством, его устраивает нынешняя жизнь без денег. Но из-за неизвестной мне причины он решился на новый шаг. Раз у такого человека появилось желание заняться чем-то новым, то он, скорее всего, берётся за крупное дело. Я уверен, что он не подведёт меня. Одновременно проверю себя». После его рассказа никто из собравшихся не смог ничего возразить. Люди кивали головой в знак согласия.

Господин Пён в завершение добавил: «И зачем мне спрашивать его имя? Раз я решил ему дать свои деньги, то это уже не имеет значения».