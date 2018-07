Певец Рё Ук вернулся к поклонникам!

ⓒ YONHAP News

10 июля 2018 года певец Рё Ук, участник группы «Супер жуниор», окончил свою военную службу. 12 июля 2018 года Рё Ук уже встретился со своими поклонниками впервые после завершения военной службы. Мероприятие 'Return to the Little Prince' прошло в концертном зале 'SMTOWN Artium' в центре выставок и конференций 'COEX', находящемся в столичном районе Самсон-дон. А 16-го июля текущего года актёру Ким У Бину исполнилось 29 лет. В настоящее время он продолжает бороться с назофарингеальной карциномой. Подробнее обо всём этом вы узнаете в очередном выпуске программы «Новости шоу-бизнеса» от 18 июля.