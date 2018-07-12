Признана ответственность государства за гибель парома «Сэволь»

19 июля суд Центрального административного округа Сеула принял знаковое решение по делу о пароме «Сэволь». Речь идёт об иске, который 354 члена семей 118-ти жертв трагедии подали против правительства РК и компании «Чхонхэчжин хэун», которой принадлежал паром. Суд обязал ответчиков выплатить по 200 млн вон или 185 тыс. долларов за каждого погибшего. Паром «Сэволь» водоизмещением 6.825 тонн затонул 16 апреля 2014 года юго-западнее острова Чиндо по пути из порта Инчхон на остров Чечжудо. На борту находились 476 пассажиров и членов экипажа. 304 человека погибли. Большинство пассажиров, 261 человек, были учениками и учителями школы высшей ступени Танвон.





Ранее семьи погибших, подавшие иск, отказывались от государственной компенсации, стремясь добиться признания ответственности правительства в судебном порядке. Власти выплачивали семьям погибших школьников по 400 тыс. долларов в виде компенсации и 45 тыс. долларов финансовой поддержки. В случае с другими пострадавшими сумма определялась по-разному, в зависимости от возраста и других критериев. На этот раз, помимо 185 тыс. долларов за каждого погибшего, суд обязал выплатить компенсацию отдельно родителям по 37 тыс. долларов, а братьям, сёстрам, бабушкам и дедушкам жертв - от 4,5 до 19 тыс. долларов. Таким образом, спустя четыре года после трагедии суд признал ответственность государства.



