ЕС ввёл ограничения на импорт стали 

19 июля начали действовать меры Евросоюза, которые предусматривают ограничения на ввоз 23-х наименований продукции из стали. Такие действия нацелены на предотвращение чрезмерного роста импорта в данном секторе вследствие того, что США недавно ввели тарифы на сталь и алюминий. Квота была установлена на уровне среднего объёма ввоза в период с 2015 по 2017 год. При этом пошлинный тариф в 25% установлен для импорта, превышающего квоту. В отличие от мер США, определяющих разные условия для разных стран, Евросоюз ввёл единые квоты для всех. То есть определён допустимый объём импорта на прежних условиях. Когда он будет исчерпан, вводятся пошлины. Таким образом, введён в действие принцип «первый пришёл – первый получил».





Общий объём квот составил 15 млн 130 тыс. тонн. ЕС является четвёртым по величине импортёром южнокорейской стали. В прошлом году поставки составили 3 млн 300 тыс. тонн. В последние годы объём поставок постоянно растёт. В число 23-х наименований продукции, подпадающей под ограничительные меры ЕС, входит ряд изделий, наиболее важных для южнокорейского экспорта стали. Это ставит под удар отечественных производителей. Правительство пытается найти путь минимизации возможного ущерба. В частности, в ЕС направлялось прошение об исключении южнокорейской стали из ограничительного списка. Между тем, данные меры носят предварительный характер. Они могут продлиться до двухсот дней, пока ведётся расследование о влиянии иностранных экспортёров на промышленность ЕС. Окончательное решение по этому вопросу будет принято в 2019 году.



