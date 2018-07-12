



При встрече с друзьями за рюмкой вина или водки корейцы часто заводили застольные песни, чтобы стать ближе друг к другу и скрасить время. Застольные песни часто встречаются в корейской поэзии или фольклоре. В нашем выпуске вы сможете познакомиться с некоторыми из застольных песен, дошедших до наших дней.





Выпуск 372. Застольные песни

* Песня "Мансусан" - Ли Чжун А (вокал)

* Отрывок из пхансори "Сказание о верной Чхунхян", в котором Ли Мон Нён появляется в качестве тайного ревизора - О Чжон Сук (вокал)

* Песня "Чанчжинчжу" - Чо Сун Чжа (вокал)