Отношения между Вашингтоном и Пхеньяном после саммита
2018-07-12
#Мелодии Кореи l 2018-07-18
При встрече с друзьями за рюмкой вина или водки корейцы часто заводили застольные песни, чтобы стать ближе друг к другу и скрасить время. Застольные песни часто встречаются в корейской поэзии или фольклоре. В нашем выпуске вы сможете познакомиться с некоторыми из застольных песен, дошедших до наших дней.
Выпуск 372. Застольные песни
* Песня "Мансусан" - Ли Чжун А (вокал)
* Отрывок из пхансори "Сказание о верной Чхунхян", в котором Ли Мон Нён появляется в качестве тайного ревизора - О Чжон Сук (вокал)
* Песня "Чанчжинчжу" - Чо Сун Чжа (вокал)
2018-07-12
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