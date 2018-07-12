Россия и КНР против запрета на поставки в КНДР нефтепродуктов 

КНР и Россия заблокировали инициативу США, предполагающую запрет на поставки в КНДР продуктов нефтепереработки. Они попросили больше времени на рассмотрение данного документа, запросив от США доказательства того, что лимит поставок уже исчерпан. Сразу после американо-северокорейского саммита Россия и Китай требовали сглаживания санкционного режима против КНДР. На прошлой неделе США направили запрос в СБ ООН о том, что в течение этого года в СК осуществлялось 89 незаконных поставок нефтепродуктов. Таким образом, КНДР превысила разрешённый годовой лимит по поставкам нефтепродуктов в 500 тыс. баррелей, который был введён в рамках резолюции 2397, принятой в декабре 2017 года. Поэтому США и потребовали полностью запретить поставки нефтепродуктов в эту страну. Указывается, что если заполнить вышеуказанные суда на 90%, то объём в три раза превысит лимит.





США утверждают, что СК в этом году получила минимум 759.793 барреля. Россия и Китай, вместе с тем, требуют дополнительных данных, которые могут подтвердить информацию США. Такие действия двух стран рассматриваются как попытка сдерживания запроса Вашингтона. В июне они продвигали заявление СБ ООН для прессы о необходимости смягчения санкционного давления на КНДР. 29 июня в ходе очередного брифинга представитель МИД КНР Лу Кан заявил, что санкции не являются самоцелью, указав на необходимость дипломатического решения ситуации с КНДР. 13 июня постоянный представитель РФ при всемирной организации Василий Небензя заявил, что СБ ООН должен задуматься о шагах в направлении ослабления санкций, введенных против КНДР.