Ситуация вокруг перевозки северокорейского угля

В МИД РК не исключают возможности привлечения к ответственности лиц, имеющих отношение к ввозу в страну северокорейского угля. Об этом 19 июля в ходе очередного брифинга заявил представитель МИД РК Но Гю Док. По его словам, ведётся расследование. Он также подчеркнул, что правительство РК будет продолжать реализацию антисеверокорейских санкций СБ ООН до полной денуклеаризации КНДР. Прежде Юг задерживал три судна, нарушивших санкционный режим. Указывается, что, в отличие от двух судов, замешанных в последнем скандале вокруг перевозки угля из КНДР, в отношении трёх вышеуказанных имелись прямые улики.





Подозрения, что северокорейский уголь поступал в третьи страны через южнокорейские порты были предъявлены группой экспертов комитета СБ ООН по санкциям в отношении СК. В докладе сообщается, что панамское судно «Sky Angel» и сьерра-леонское «Rich Glory» были загружены северокорейским углём в российском Холмске, а затем 2 и 11 октября прибыли в Инчхон и Пхохан. Они доставили 9 тыс. тонн угля. Радиостанция Голос Америки, в свою очередь, сообщает, что эти два судна неоднократно прибывали в южнокорейские порты. 4 июля сигнал системы автоматической идентификации судов «Rich Glory» был зафиксирован в Пусане. Это судно в течение последних девяти месяцев заходило в порты РК 16 раз. Однако со стороны южнокорейских властей не было принято никаких мер. «Голос Америки» указывает, что фактически этими судами управляет китайская компания. 19 июля в госдепартаменте США заявили, что Вашингтон примет меры относительно объектов, поддерживающих северокорейский режим.