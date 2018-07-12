В РК не спадает жара

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Этим летом жара наступила раньше обычного. В начале июля температура воздуха резко повысилась, составив в некоторых местах +37 градусов. В ряде регионов объявлено экстренное предупреждение о жаре. Всё чаще бывают тропические ночи, когда температура воздуха превышает +25 градусов.

Наступившая жара оказывает значительное влияние на образ жизни корейцев. Резко возросло потребление электроэнергии, ограничено время работы полицейских на уличных постах. В то же время высокие продажи отмечаются в торговых центрах и магазинах бытовой техники, а также в местах общепита, где люди предпочитают проводить время, спасаясь от уличной жары. Вместе с тем, участилось количество случаев вызовов скорой помощи. Если в прошлом году в аналогичный период было зафиксировано всего 60 случаев, то в этом году уже 177. В период с 12 по 15 июля тепловой удар получили 285 человек, двое из них скончались. Многие из пострадавших - пожилые люди, однако среди скончавшихся есть и мужчина средних лет. От жары гибнут также домашний скот, птица и рыба. По прогнозам синоптиков, жара сохранится до середины августа вследствие высокого атмосферного давления в северной части Тихого океана.

В связи со сложившейся ситуацией 19 июля правительство провело экстренное совещание для принятия необходимых мер. Министерство здравоохранения и социального обеспечения намерено организовать обход одиноких пожилых людей и предпринять меры по защите от жары уязвимых слоёв населения. Министерство образования позволит школам всех ступеней перейти на гибкое время учёбы в дни объявлений экстренного предупреждения о жаре. Министерство продовольствия, сельского и лесного хозяйства намерено разослать фермерам листовки с мерами предосторожности во время жары, а министерство сухопутных территорий и транспорта установит контроль за температурой железнодорожных рельсов и при необходимости будет вводить ограничения скорости движения поездов.