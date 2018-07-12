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19 июля суд Центрального административного округа Сеула принял решение по иску против правительства Республики Корея. Его подали 354 члена семей 118-ти жертв трагедии парома «Сэволь». Он затонул 16 апреля 2014 года юго-западнее острова Чиндо по пути из порта Инчхон на остров Чечжудо. На борту находились 476 пассажиров и членов экипажа. Спасены были 172 человека, 304 человека погибли.

Суд обязал ответчиков выплатить по 200 млн вон или 185 тыс. долларов за каждого погибшего. В постановлении суда говорится, что компания "Чхонхэчжин хэун", которой принадлежал паром, нарушила правила безопасности, а её сотрудники первыми покинули тонувший корабль, хотя пассажиров попросили оставаться на своих местах. Государство признано виновным в том, что морская полиция не предприняла эффективных действий по эвакуации людей, не сумев тем самым сохранить их жизни. Суд также отметил, что гибель парома "Сэволь" оказала огромное влияние на южнокорейское общество и указала на необходимость принятия мер по предотвращению подобных трагедий в будущем.

Ранее семьи погибших, подавшие иск, отказывались от государственной компенсации, стремясь добиться признания ответственности правительства в судебном порядке. Власти выплачивали семьям погибших школьников по 400 тыс. долларов в виде компенсации и 45 тыс. долларов в виде финансовой поддержки. В случае с другими пострадавшими сумма определялась в зависимости от возраста и других критериев.