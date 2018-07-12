Восстановление партии Свободная Корея

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На пост председателя временного комитета по вопросам обновления оппозиционной партии Свободная Корея назначен почётный профессор университета Кунмин Ким Бён Чжун. Утверждение его кандидатуры было встречено аплодисментами делегатов общенационального партийного съезда. Задача Ким Бён Чжуна состоит в спасении партии, которая находится в кризисной ситуации после поражения на местных выборах 13 июня. После отставки лидера партии Хон Чжун Пхё она находилась без руководства и была погружена в серьёзные внутренние разногласия по поводу кандидатуры на должность председателя временного комитета.

Ким Бён Чжун в 90-е годы возглавлял Центр практических исследований региональных администраций. Позже он занимал должность советника президента по политическим вопросам, когда во главе государства находился Ро Му Хён. Ключевым направлением его работы было развитие рынка недвижимости и создание новой административной столицы. В 2006 году Ким Бён Чжун был назначен вице-премьером по вопросам образования, но из-за давления со стороны партии Ханнара (сегодня Свободная Корея), был вынужден уйти в отставку спустя 13 дней с момента вступления в должность. С 2012 года Ким Бён Чжун стал отдаляться от лагеря президента Ро Му Хёна, выступив в поддержку оппонента Мун Чжэ Ина - кандидата в президенты Ким Ду Гвана.

Ким Бён Чжун позиционируется как наиболее подходящая кандидатура для обновления партии. В 2017 году Ким Бён Чжун выдвигался на пост премьер-министра для контроля кризисной ситуации во время импичмента бывшему президенту РК Пак Кын Хе. Однако из-за протестов оппозиции назначение сорвалось. На прошедших местных выборах 13 июня Ким Бён Чжун баллотировался на должность мэра Сеула от партии Свободная Корея.

Для восстановления позиций партии Ким Бён Чжун должен будет справиться с задачей внутреннего объединения и устранения разногласий. Прежде всего, новому председателю придётся чётко установить новые приоритеты партии. Именно приверженность новым заданным приоритетам будет основным критерием при последующем обсуждении кадровых назначений внутри партии.