Экс-президент РК Пак Кын Хе приговорена дополнительно к 8 годам заключения

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20 июля суд Центрального административного округа Сеула приговорил бывшего президента РК Пак Кын Хе дополнительно к восьми годам лишения свободы. Она признана виновной во вмешательстве в процесс отбора кандидатов для участия в выборах и получении от Национальной службы разведки средств на особую деятельность. С учётом ранее вынесенного приговора к 24 годам заключения за другие преступления общий срок наказания составит 32 года. Кроме того, Пак Кын Хе приговорена к штрафу в размере 3,3 млрд вон или 2,9 млн долларов. Прокуратура требовала 15 лет лишения свободы, однако суд посчитал, что средства на особую деятельность, которые должны расходоваться на сбор разведывательной информации и деятельность по обеспечению безопасности страны, незаконно использовались администрацией президента. То есть, они не выплачивались непосредственно Пак Кын Хе. Признана её вина во вмешательстве в процесс отбора кандидатов от правящей на тот момент партии Сэнури для участия в парламентских выборах 2016 года.