Девушки из группы MAMAMOO провели шоу-кейс

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16 июля на сцене концертного зала Yes24, расположенного в столичном районе Кванчжан округа Кванчжин, группа MAMAMOO провела шоу-кейс в честь релиза седьмого мини-альбома «Красная луна» (레드 문). Напомним, группа объявила о проекте «Четыре сезона – четыре цвета», где каждой из четырех участниц присужден определенный цвет – желтый, красный, голубой или белый. На этот раз главной героиней альбома стала участница Мун Бёль, чье имя переводится с корейского языка как «Луна и звезда». «Во время прошлых выступлений у нас могли быть кое-какие недочеты, однако в этот раз, я считаю, нам удалось сделать все идеально. От этого растет уверенность в собственных силах!», - поделилась Мун Бёль. В мини-альбом «Красная луна» вошли заглавная композиция «Сам и делай» (너나 해), «Сон в летнюю ночь» (여름밤의 꿈), «Небо, небо» (하늘하늘) и др.