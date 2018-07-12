Чан Гын Сок отправился служить Родине

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16 июля во второй половине дня известный актер Чан Гын Сок отправился в провинцию Чхунчхонбук-до отбывать воинский долг. В центре подготовки новобранцев он проведет в общей сложности 5 дней и 4 ночи, после чего отправится непосредственно в свою воинскую часть. В центр актер прибыл на черном автомобиле, к собравшимся журналистам и фанатам не вышел, а вся «операция» прошла чуть ли не режиме строгой секретности. Актера можно понять – ведь в 2011 году ему поставили диагноз «биполярное расстройство» и присудили четвертую категорию альтернативного прохождения воинской службы. В течение всего этого времени Чан Гын Сок активно боролся с недугом, однако результатов добиться не смог, и это стало известно общественности. С тех пор к звезде и его отбытию в армию приковано чрезмерное внимание.