Парни из группы BTS покорили даже Amazon

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Известная мужская группа BTS вышла на первое место по количеству альбомных продаж на крупнейшем сайте продаж в США Amazon. 19 июля продюсерская компания группы заявила, что альбом LOVE YOURSELF結 ‘Answer’ поднялся на первую строчку по количеству заявок на приобретение альбома в CD-версии и на виниле. Напомним, в прошлом году BTS начали официально продавать свой мини-альбом 'LOVE YOURSELF承'Her'' через Амазон, поднявшись тогда на первое место по количеству продаж. В мае этого года их новый регулярный альбом 'LOVE YOURSELF 轉 ‘Tear также с легкостью завоевал первую строчку. Старт продаж LOVE YOURSELF結 ‘Answer’ назначен на 24 августа.