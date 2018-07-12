Твоя свадьба(너의 결혼식/On Your Wedding Day), 2018 год

Жанр: романтический, мелодрама

Режиссер: Ли Сок Кын

В ролях: Пак По Ён, Ким Ён Гван и др.

Премьера: 22 августа 2018 года

Ограничение: детям старше 12-ти лет





А вы помните? Свою первую любовь.

Последний класс старшей школы. Лето. Только что переведнный в новую школу У Ён с первого взгляда влюбляется в Сын Хи. После долгих ухаживаний он добивается ее расположения, старшеклассники наконец-то становятся официальной парой и тут!

Сын Хи по телефону желает У Ёну всего хорошего и исчезает, разбив таким образом первую любовь парня.

Спустя 1 год У Ён в надежде отыскать Сын Хи поступает в ее университет, но тут перед ним возникает не просто незнакомец, а ее молодой человек!

Похоже, хроники их непростых взаимоотношений продолжаются!