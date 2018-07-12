Развязка проблемы лейкемии ряда сотрудников Samsung Electronics близка 





10-летний спор Samsung Electronics и её сотрудников, заражённых лейкемией на производстве полупроводников, может завершиться. Это связано с тем, что компания решила полностью принять предложение координационного комитета, который был создан для разрешения спора. Такую позицию в Samsung Electronics озвучили 21 июля. Предложение заключается в том, что комитет самостоятельно примет окончательное решение, учитывая мнения обеих сторон. Прежде план решения проблемы, предлагавшийся комитетом, принимался или не принимался непосредственно компанией и пострадавшими, что не давало достичь консенсуса. Но теперь Samsung Electronics примет решение, которое должно быть представлено через два месяца. К этому варианту склоняются и пострадавшие в лице гражданской организации Паноллим.





Спор между администрацией и сотрудниками Samsung Electronics разгорелся после того, как в марте 2007 года от обострения лейкемии скончалась работница одного из заводов компании. В ноябре начала работу организация Паноллим, которая представляет собой временный комитет, призванный защищать права пострадавших и раскрыть правду о массовых заболеваниях лейкемией на производстве полупроводников Samsung Electronics. В организации указывали, что о наличии онкологических заболеваний сообщили около 160 работников, 60 из которых скончались. Суть спора заключалась в признании лейкемии профессиональным заболеванием. В Samsung Electronics указывается, что на её заводах уровень веществ, вызывающих онкологические заболевания, ниже международных стандартов, и связь заболеваний сотрудников с условиями производства не найдена. Но суд и Корпорация соцобеспечения рабочих признавали необходимость выплаты компенсации пострадавшим.