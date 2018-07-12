Правительство РК намерено принять дополнительные меры противодействия жаре. 22 июля в министерстве административного управления и безопасности озвучили позицию, что сильной жаре следует придать статус природного бедствия. Это связано с растущим ущербом от повышенной температуры воздуха. С 12 по 15 июля по стране зарегистрированы 285 пострадавших от гипертермии. Двое из них скончались. Ожидается, что жара продлится до конца июля. Следовательно, увеличится и ущерб.





Законопроект о придании сильной жаре статуса стихийного бедствия инициировался несколько раз. В поддержку его принятия выступали эксперты парламентского комитета административного управления и безопасности. Но в профильном министерстве высказались против, объяснив это тем, что меры по противодействию сильной жаре и без того принимаются на уровне бедствия. Кроме того, сильные жара и морозы прогнозируемы, а их восприятие может значительно отличаться для разных людей. Также сложно установить конкретную причину ущерба. Но если законопроект всё же будет принят, то в этом вопросе ожидаются большие перемены. Во-первых, меры будут приниматься на системном уровне. Будут созданы рабочие стандартизированные рекомендации. Кроме того, в случае смерти человека или гибели скота из-за жары станет возможным получение компенсации. В общем, работа в этом направлении будет более систематизированной.