Странный отец (5) 마음에 드세요?

Фраза недели

마음에 드세요?

[Маымэ тысэё?]

Вам нравится?





Грамматика

Существительное 마음 можно перевести как «душа». Сюда добавляется окончание –에, которое обозначает место, пространство или сферу деятельности, где находится кто-либо или что-либо. Затем идет глагол 들다 «входить, приходить» в неофициально-вежливой форме речи 드세요. Дословно переводится это выражение как «вам по душе?» В нашем случае мы перевели его как «вам нравится?»





- 선물이에요. 마음에 드세요?

- Вот подарок. Вам нравится?





- 이 식당 어떠세요? 마음에 드세요?

- Как вам этот ресторан? Вам нравится?





Помимо этого мы попробовали выучить другие выражения.





어떠세요? – «Как вам?»

마음에 드셨으면 좋겠어요– «Надеюсь вам понравится».



