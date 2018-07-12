Странный отец (5) 마음에 드세요?

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2018-07-12
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Фраза недели
마음에 드세요?
[Маымэ тысэё?]
Вам нравится?
Грамматика
Существительное 마음 можно перевести как «душа». Сюда добавляется окончание –에, которое обозначает место, пространство или сферу деятельности, где находится кто-либо или что-либо. Затем идет глагол 들다 «входить, приходить» в неофициально-вежливой форме речи 드세요. Дословно переводится это выражение как «вам по душе?» В нашем случае мы перевели его как «вам нравится?»
- 선물이에요. 마음에 드세요?
- Вот подарок. Вам нравится?
- 이 식당 어떠세요? 마음에 드세요?
- Как вам этот ресторан? Вам нравится?
Помимо этого мы попробовали выучить другие выражения.
어떠세요? – «Как вам?»
마음에 드셨으면 좋겠어요– «Надеюсь вам понравится».
2018-07-12
2018-07-12
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