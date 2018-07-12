Компания VoleR Creative – лидер в сфере VR-игр

ⓒ VOLER CREATIVE

С 28 по 30 июня в Корейском международном выставочном центре KINTEX в городе Кояне провинции Кёнгидо проходила выставка роботов и дронов, а также виртуальной реальности. Среди её участников была компания VoleR Creative (볼레크리에이티브), которая работает в сфере VR-игр. У микрофона – президент компании г-н Со Дон Иль.





На выставке я прочёл лекцию об условиях на рынке виртуальной реальности. Камнем преткновения, который осложняет процесс распространения технологий VR, является дороговизна профильной техники, а также необходимость в пространстве для того, чтобы попробовать VR. В настоящих реалиях в обычных домах нет возможности выделить достаточно места для этого. Поэтому сегодня рынок развивается на основе различных тематических парков, VR-комнат и кафе.





Г-н Со Дон Иль - разработчик известных игр, внёсших толчок в развитие игровой индустрии. Среди них Goonzu, Atlantica, Ndoors и другие. Он является экспертом в этой сфере, имея опыт работы в Корейском центре поддержки игровой индустрии. Он также известен как соучредитель компании Oculus, которая создала шлем виртуальной реальности Oculus Rift. Когда в 2014 году Facebook купил Oculus за 2 млрд долларов, г-н Со Дон Иль получил предложение на сумму 7 млн долларов. Он получит их в течение пяти лет, при условии, если согласится возглавить филиал компании в Республике Корея. Через некоторое время он открыл свою компанию.





Есть три фактора, побудившие меня открыть свой бизнес. Первое - это то, что Oculus широко распространится, и многие компании начнут предлагать продукцию, связанную с VR. В этом случае резко возрастёт спрос на контент. Именно контент станет основой всей индустрии VR, придавая смысл девайсам.





Со Дон Иль верит в то, что больше всего шансов появляется, если создавать новое, а не пытаться копировать существующее. В сентябре 2015 года он основал компанию VoleR Creative. В неё сразу влились одни из лучших разработчиков из других крупных компаний в сфере игровой индустрии. Все они решили пойти неизвестной дорогой, что даёт повод надеяться на интересные открытия.





ⓒ VOLER CREATIVE

VoleR Creative разрабатывает контенты для VR игр. В Steam представлена наша игра Battle Summoners. Кроме того, мы работаем над совместным с KBS проектом «Родина легенды».





Игра Battle Summoners это не простой шутер. Сегодня игры в большинстве своём настроены на блуждание и стрельбу от первого лица. Разработка VoleR Creative предлагает сразиться с соперником посредством монстров, которых приводят в действие карты. У игрока всегда есть выбор персонажей, в зависимости от их характеристик. Но помимо этого в ней реализована технология VR. Что касается проекта с KBS, то компания создала игровой контент «Родина легенды VR», на основе известного одноимённого сериала в жанре ужасов.





Оценки игроков в Steam относительно наших игр преимущественно положительные. Мы хорошо совместили игровой контент и технологии VR. Многие игроки считают нас образцом в сфере VR игр. Ужастик «Родина легенды VR» также пользуется большой популярностью, но по большей части внутри страны, учитывая корейскую и азиатскую специфику. Многим нравится Battle Summoners. Судя по финансовым отчислениям, наибольшим успехом игра пользуется в США. Я больше всего хотел создавать интересные контенты, и тут нет ограничений. Мы будет продолжать работать, чтобы стать Диснеем в сфере VR.





К 2020 году ожидается, что рынок контентов виртуальной реальности составит 150 млрд долларов. Проблема в нехватке функционального и качественного контента. Её решением и занимается VoleR Creative, которая не боится двигаться к новым открытиям.





ⓒ VOLER CREATIVE