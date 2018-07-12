Республика Корея готовится к запуску связи пятого поколения

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Три южнокорейские телекоммуникационные компании SK, KT и LG в марте будущего года одновременно начнут коммерциализацию связи пятого поколения 5G. Соответствующая договорённость была достигнута 17 июля на встрече представителей трёх компаний и министерства науки и информационно-коммуникационных технологий. Подробнее об этом мы поговорим с профессором Пак Хи Чжуном с факультета организации производства университета Ёнсэ.





Основа связи пятого поколения это соединение, через которое будут предоставляться услуги, связанные с четвёртой промышленной революцией. Однако наиболее важным является не скорость. Необходимо обеспечить возможность передачи больших данных в реальном времени. Связь 5G имеет скорость передачи данных в 20 раз быстрее, чем 4G, которую мы используем сегодня. Реализация 5G является обязательным условием для успешной коммерциализации автономных беспилотных автомобилей. При нынешней связи четвёртого поколения автономный автомобиль, движущийся со скоростью 150 км/ч, в случае поступления сигнала к остановке, начнёт тормозить, пройдя путь в 1 метр. В случае с 5G этот отрезок составляет 8 см. То есть, при нынешних технологиях 4G использование беспилотных авто невозможно.





На Всемирном экономическом форуме четвёртую промышленную революцию определили как синтез цифровых, био- и физических технологий. То есть, речь идёт о возможности объединения информационно-коммуникационных технологий. Но для этого всеобщего объединения необходимы соответствующие средства, в качестве которых и выступает связь пятого поколения 5G. Какие же перемены необходимы для реализации этого проекта?





Как я говорил, в ближайшее время начнётся эпоха автономных автомобилей. Автомобиль перестанет быть просто средством передвижения, превратившись в мобильное пространство для жизни, поскольку человеку не нужно будет управлять им. В промышленности важнейшей характеристикой 5G является высочайшая скорость передачи данных, что необходимо при создании «умных» заводов. Новое оборудование и промышленные роботы, оптимизированные под 5G, смогут значительно повысить эффективность производства. В сфере здравоохранения важное место займёт возможность передачи и анализа больших данных по тому или иному случаю. Появится возможность получать лечение, независимо от времени и местоположения, что позволит значительно укрепить здоровье и увеличить продолжительность жизни.





Связь нового поколения будет полезна и в других областях. В сельском хозяйстве станет возможным обеспечение более эффективного использования энергии и более широкая автоматизация производства. Это приведёт к росту продаж и сокращению расходов. В сфере безопасности камеры с возможностью передачи видео в высочайшем качестве решат много проблем. 5G устранят факторы, сдерживавшие возможность шопинга с применением технологий виртуальной и дополненной реальности. Компания Amazon уже ввела роботов в своих логистических центрах, на 20% сократив расходы, и на 50% улучшив эффективность пространства. Ожидается, что к 2030 году социальная и экономическая ценность связи пятого поколения составит минимум 45 млрд долларов. Поэтому крупнейшие компании мира активно готовятся занять своё место на этом огромном рынке.





В июне южнокорейские телекоммуникационные компании SK, KT и LG уже провели распределение частот, связанных с 5G. Цель - добиться коммерческого внедрения новой связи в марте следующего года. В США это планируют сделать уже во второй половине нынешнего года. Но в отличие от Республики Корея, речь идёт не о мобильной связи, а о проводных стационарных услугах. В Китае свои наработки в этой сфере планируют показать на зимней Олимпиаде в Пекине в 2022 году. Для этого КНР вкладывает огромные средства. Япония поставила цель показать услуги на основе 5G во время летней Олимпиады 2020 года.





Республика Корея находится в авангарде коммерциализации технологий 5G. Южнокорейское правительство объявило о своих планах в прошлом году. Первые наработки были представлены во время зимней Олимпиады в Пхёнчхане. В июне телекоммуникационные компании SK, KT и LG распределили частоты 5G. Но, несмотря на это, есть опасения.





В течение последних 20 лет Республика Корея сохраняет за собой звание сильнейшей в сфере информационных технологий. Однако высказываются опасения, что она может потерять этот статус из-за приближения эпохи 5G. Дело в том, что рынок телекоммуникационного оборудования сегодня почти полностью контролируется китайской Huawei, финской NOKIA и шведской Ericsson. Для поддержки 5G необходимо в ближайшие 5-6 лет вложить порядка 20 млрд долларов. Но эти инвестиции пойдут в пользу иностранных производителей оборудования, что собственно и вызывает опасения.





Южнокорейские телекоммуникационные компании намерены до конца августа отобрать поставщиков оборудования, необходимого для широкого внедрения 5G. Проблема в том, что крупнейший отечественный поставщик профильного оборудования Samsung Electronics занимает 40% внутреннего рынка. Но доля компании на мировом рынке всего 3%. Уже в этом году китайские производители смартфонов представят девайс для работы со связью пятого поколения. Это стало возможным благодаря тому, что Huawei, Intel, Qualcomm разработали полупроводник под 5G. Но в Республике Корея разработки всё ещё ведутся.





Создание сети мобильной связи 5G не означает полного перехода всей системы в эпоху связи пятого поколения. Для этого нужно создать самые разные профильные услуги и продукцию. Я сомневаюсь в необходимости торопиться с внедрением мобильной связи 5G лишь для того, чтобы стать первыми в мире. Если отодвинуть срок на полгода или на год, то можно будет получить более стабильные технологи, а также более низкую стоимость создания структурной базы. То есть, в подготовке к эпохе 5G нужно проявлять более серьёзный и детальный подход.





Коммерциализация 5G станет базой для создания более широких возможностей для развития промышленности, не ограничиваясь лишь мобильной связью. Важнейшим в этом вопросе моментом является создание соответствующей базы, которая позволит достичь успеха в проекте связи пятого поколения. В итоге это может дать отечественной экономике новый толчок.