Участники: Ким Тхэ Гёль, Чон Со Ри и Чо Сон Иль

Дебют: первый сингл-альбом [Носорог], 2016 г.

Жанр: эстрадная музыка

Стиль: фолк, рок





Zagmachi – мужское трио, исполняющее инди-музыку, фолк и рок.

Свой дебютный сингл «Носорог» (코뿔소) выпустили 7 декабря 2016 года. Через год Zagmachi выпустили второй сингл под названием «Мы» (우리는), а несколько месяцев спустя третий «Мансон» (만선). В День всех влюбленных 2018 года Zagmachi выпустили сингл «Выражение мыслей бога» (신의 토로), а 29 марта трио порадовало слушателей своим первым мини-альбомом «Я живу в Сеуле» (서울에 산다), в который вошли старые композиции и несколько новых, включая «Я живу в Сеуле». 10 июля 2018 года на свет появился их очередной сингл «Обними меня» (안아줘).