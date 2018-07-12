Объём потребления электроэнергии в РК достиг нового рекорда

По состоянию на 17 часов 23 июля объём потребления электроэнергии в РК достиг рекордной отметки в 90,7 млн кВт. Предыдущий рекорд был зафиксирован 6 февраля – 88 млн 240 тыс. кВт. Речь идёт о показателе в течение одного часа, на который приходится пик потребления. Уровень резервов электроэнергии составил 7,6 млн кВт или 8,4% от объёма потребления. Он впервые с начала года оказался ниже 10%. Обычно в случае снижения уровня резервов ниже 5 млн кВт объявляется кризисное предупреждение в вопросе электроснабжения. Нынешний показатель электропотребления на 2 млн кВт превысил первоначальный прогноз министерства промышленности, торговли и энергетики на эту неделю.





В настоящий момент рассматривается возможность введения режима DR, в рамках которого правительство рекомендует промышленным объектам снизить уровень потребления электроэнергии в часы пик, компенсируя возможные потери.Летом прошлого года данный режим вводился дважды. На этом фоне силу набирают споры вокруг политики правительства по отказу от атомной энергетики. В настоящий момент действуют 17 из 24-х отечественных АЭС. Корейская корпорация гидро- и атомной энергетики отложила срок плановой проверки ряда АЭС на время после спада объёма энергопотребления. Кроме того, два реактора, находящихся на техническом обслуживании, планируется запустить до пика потребления электроэнергии. В этой связи ряд экспертов подвергли критике правительство, указывая, что власти пытаются решить проблему энергоснабжения при помощи атомной энергетики, от которой прежде хотели отказаться. В правительстве же указывают, что процесс изменения энергетической политики поэтапный, и вполне естественно по максимуму использовать АЭС на нынешнем этапе. В 2017 году на АЭС приходилось 30% от всей выработки электроэнергии в стране.



