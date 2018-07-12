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#Из интервью с литературным критиком Чон Со Ён:

Произведение содержит целый ряд символических отсылок к обществу тех времен. В 1970-е годы индустриализация шла ускоренными темпами, материализм ценился выше, чем человеческое достоинство. В погоне за неодушевленными предметами люди и сами становились предметами, которые жили в чужих домах.





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- Кто здесь? – осторожно крикнул он.

Затем резко лёг на диван и стал осматривать мебель вокруг.

Он безостановочно помешивал ложкой напиток в своей кружке.

Вдруг ложка с длинной ручкой показалась ему необычной.

Она снимала с его сознания слой ржавчины и,

как поблескивающая чешуей рыба, выпрыгивала из воды,

подавая на видимую извне поверхность сигнал бедствия.

Он принялся всматриваться в окружавшие его предметы.

Все они, как только их касалось сознание мужчины,

принимались дружно трястись и посмеиваться над ним.





“누구요?”

그는 조심스럽게 소리를 지른다.

벽사이의 눈을 의식한다.

그는 사납게 소파에 누워, 시선에 닿는 가구들을 노려보기 시작한다.

그는 스푼을 집요하게 젓는다.

갑자기 그는 그의 손에 쥐어진 손잡이가 긴 스푼이

여느 스푼이 아님을 느낀다.

그러자 스푼이 그의 의식의 녹을 벗기고,

눈에 보이는 상태 밖에서 수면을 향해 비상하는,

비늘 번뜩이는 물고기처럼 튀어오르는 것을 보았다.

그는 온 방안의 물건을 자세히 보리라고 다짐하고는 눈을 부릅뜬다.

그러자 그의 의식이 닿는 물건들마다 일제히 흔들거리면서 흥을 돋우기 시작하는 것이었다.









Хозяин дома превратился в предмет, который поначалу благополучно живет жизнью хозяина. Затем предмет, то есть хозяин, оказывается загнанным на чердак. Именно такое чувство изолированности ощущали корейцы в повседневной жизни.





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Он почувствовал, как его ноги медленно твердеют. Сначала он подумывал убежать из комнаты, тихонько и медленно пробраться наружу. Уже хотел было сделать первый осторожный шаг, но не смог пошевелить ногами. Оказалось, что и всё его тело уже затвердело. Теперь он лишился каких-либо надежд. «Как странно все это», - только и крутилось в его голове. Неторопливо соединил ноги и ровно встал. Казалось, он будто рождается заново.





그는 서서히 다리 부분이 경직되어 오는 것을 느꼈다.

처음에 그는 이 방에서 도망가리라 생각했었기 때문에,

될 수 있는 한 소리를 내지 않고

살금살금 움직이리라 마음먹고 천천히 몸을 움직이려 했을 때였다.

그러나 그는 다리를 움직일 수 었었다.

이미 온몸이 굳어오는 것을 발견하였다.

그래서 그는 숫제 체념해버렸다.

참 이상한 일이라고 생각하면서 그는 조용히 다리를 모으고 직립하였다.

그는 마치 부활하는 것처럼 보였다.









Писатель Чхве Ин Хо родился в в 1945 году. В 1967 году его новелла "Начинающий пациент" получила главную премию литературного конкурса "Синчхун мунъе" газеты "Чосон ильбо". Рассказ "Чужая комната" был отмечен наградой премии "Современная литература" в 1972 году.