В Национальном собрании остались три парламентские фракции  

Число парламентских фракций в Национальном собрании РК сократилось с четырёх до трёх. Это вызвано тем, что 23 июля депутат от оппозиционной партии Справедливости Но Хве Чхан покончил жизнь самоубийством. Его подозревали в получении взятки в размере 50 тысяч долларов от блогера под псевдонимом Druid King перед парламентскими выборами в марте 2016 года. Блогер находится в центре скандала вокруг фальсификации мнений в интернете перед президентскими выборами и после них в период с октября 2016 года по март нынешнего года. В причастности к делу подозревают ряд парламентариев. В соответствии с законом, для создания парламентской фракции та или иная партия должна иметь в Национальном собрании как минимум 20 мест. Именно столько мест было у парламентской коалиции «Группа депутатов за мир и справедливость» в составе представителей партии Демократии и мира и партии Справедливости. После смерти Но Хве Чхана у коалиции оказалось недостаточно мест для создания парламентской фракции. Таким образом, в Национальном собрании остаются фракции правящей Демократической партии Тобуро, а также двух оппозиционных партий - Свободная Корея и Справедливого будущего.





Депутаты от партий, не имеющих статуса парламентских фракций, не могут принимать участия в решении вопросов управления Национальным собранием. Они также не могут руководить парламентскими комитетами. В нынешней ситуации существенно изменится баланс сил в Национальном собрании. Дело в том, что ранее президентская администрация и правящая Демократическая партия Тобуро договорились активно сотрудничать с лояльными к ним оппозиционными силами - партией Демократии и мира и партией Справедливости. Однако они утратили статус фракции и былую роль в решении важных проблем.