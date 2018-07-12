РК сократить число караульных постов в ДМЗ 

Министерство обороны РК намерено сократить количество караульных постов в демилитаризованной зоне (ДМЗ). Об этом сообщил министр обороны РК Сон Ён Му, выступая во вторник на слушаниях в парламентском комитете по делам вооружённых сил. Он отметил, что численность военнослужащих, обеспечивающих патрулирование, существенно уменьшится. Меры начнут осуществляться в тестовом режиме, а при отсутствии чрезвычайных обстоятельств и усиления напряжённости на границе сокращение продолжится. О масштабах и конкретных сроках сокращения не сообщается. Решение южнокорейского оборонного ведомства принято в рамках реализации Пханмунчжомской декларации, предусматривающей прекращение любых враждебных действий и принятие мер по созданию пояса мира в ДМЗ.





На каждом караульном посту несут службу 30-40 человек с тяжёлым оружием. Посты представляют собой бетонные бункеры, находящиеся под землёй, с выступающими на поверхность смотровыми башнями. Аналогичные посты расположены с северокорейской стороны. Доступ к ДМЗ ограничен, и в её границах установлены многочисленные мины. В результате караульные посты практически полностью изолированы от внешнего мира. В ряде мест посты Юга и Севера находятся на расстоянии прямой видимости, и военнослужащие могут слышать друг друга. Подобная ситуация может повысить риск военного столкновения. После окончания Корейской войны в ДМЗ имели место многочисленные перестрелки между караульными постами Юга и Севера.