Горячие новости июля!

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На последней неделе каждого месяца мы, как всегда, подводим итоги новостей, с которыми знакомили радиослушателей в программе в течение месяца. Вас также ждёт новость о роскошном актёрском составе нового телесериала «Самый лучший развод» (최고의 이혼) вещательной компании KBS. Создатели планируют начать его трансляцию на телеэкранах во второй половине текущего года. Подробнее обо всём этом вы узнаете в очередном выпуске программы «Новости шоу-бизнеса» от 25 июля.