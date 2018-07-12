



В этом году жара в Корее наступила раньше обычного и не спадает уже более десяти дней. Прежде в такую знойную погоду люди спасались песнями или игрой на традиционных инструментах. Музыка помогала хотя бы мысленно отстраниться от жары и почувствовать на душе прохладу. Подробнее о том, как представители интеллигенции и простой народ проводили время в жару, вы узнаете в нашем выпуске.





Выпуск 373. Досуг в летнюю жару

* Часть "Саннёнсан" из произведения "Ёнсанхвесан" - Ли О Гю (смычковая цитра комунго), Ким Ге Хи (губной орган сэнхван), Ким Сан Чжун (бамбуковая флейта тэгым), Са Чжэ Сон (барабан чангу)

* Песня "Тундонги тхарён" - Чо Гон Ре (соло) и вокальный ансамбль

* Песня "В пасмурный день июня или июля" из песенного цикла "Хвимори чапка" - Ли Хи Мун (вокал)