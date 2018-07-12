В кинотеатре с тобой (너와 극장에서/Cinema With You), 2018 год

Отношения между Вашингтоном и Пхеньяном после саммита
2018-07-12
#Новости шоу-бизнеса l 2018-07-26
Жанр: драма
Режиссер: Ю Чжи Ён, Чон Га Ён, Ким Тхэ Чжин
В ролях: Ким Е Ын, Ли Тхэ Гён, Пак Хён Ён, Мун Хе Ин, Ким Пхан Гём и др.
Премьера: 28 июня 2018 года
Ограничение: детям старше 12-ти лет
Кинотеатр каждого из них вдруг стал нашим общим кинотеатром.
Получив записку со словами «увидимся в кинотеатре», Сон Ми в предвкушении торопится на место встречи, а режиссер по имени Ка Ён уже не знает, как отвечать на вопросы надоедливого зрителя. В кинотеатре они встречают потерявшегося любителя кино Мин Чхоля, и это становится началом необыкновенных событий.
Они пришли в театр по разным причинам, но стали друг другу ближе.
Что для тебя значит кинотеатр?
2018-07-12
2018-07-12
2018-07-11