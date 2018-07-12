Тхэк Ён покинул JYP, но будет в 2PM

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25 июля стало известно, что певец и актер Тхэк Ён (Ок Тхэк Ён) подписал контракт с агенством 51K, принадлежащим актеру Со Чжи Сопу. Почти 10 лет назад, в августе 2008 года Тхэк Ён дебютировал в мужской группе 2PM продюсерской компании JYP Entertainment и в течение всего этого времени развивался в качестве артиста в JYP. Вот что думают по этому поводу в 51K: «Господин Ок Тхэк Ён обладает громадным опытом на сцене, мы будем рады поприветствовать такого артиста в нашей компании, для которого настанет новый виток в его карьере. Мы передаем слова Тхэк Ёна, на данный момент находящегося на службе в армии, что он вернется к нам более позрослевшим и крутым парнем». Артист отправился служить Родине в сентябре прошлого года и вернется приблизительно 3 июня 2019 года. Стоит отметить, что остальные участники 2PM по имени У Ён, Чжун Кей, Ник Кхун, Чжун Хо и Чхан Сон переподписали контракт с JYP, что может означать возвращение группы на сцену в полном составе. К счастью, Тхэк Ён не собирается оставлять ребят. «Мы будем делать все возможное, чтобы он смог продолжать выступать в составе группы 2PM», - сказали в 51K.