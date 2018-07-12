У Лео из VIXX будет первый сольник

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Лео из группы VIXX выпустит первый сольный мини-альбом, а после проведет сольный концерт под названием LEO 1ST SOLO CONCERT CANVAS. 24 июля продюсерская компания Лео опубликовала на своем официальном сайте информацию о датах проведения сольников Лео. В течение трех дней с 31 авугста по 2 сентября 2018 года Лео можно будет послушать на сцене концертного зала «Голубой сквер» (블루스퀘어), расположенного в районе Ханнам-дон столичного округа Ёнгсан-гу. Напомним, это будет первым за последние 6 лет сольным концертом в карьере Лео, в последний раз он так отжигал на сцене вместе с группой VIXX в 2012 году. Премьера мини-альбома CANVAS с заглавной композицией TOUCH&SKETCH запланирована на 31 июля. Альбом обещает быть выдержанным в определенном стиле с концепцией цветов и органов чувств.