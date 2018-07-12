Актриса Пак Ха На встречается с врачом♥

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По информации TV Report, актриса Пак Ха На начала романтические отношения с врачом восточной медицины. Один из их общих знакомых сказал, что несмотря на плотные графики молодые люди находят друг для друга время и часто ходят на свидания. А люди из их окружения не жалеют слов восхищения, когда говорят об этой паре. «Они очень красивая пара», - добавляют они. Пак Ха На начала свою карьеру с музыки, однако позже снявшись в сериалах «Мисс Корея» (미스코리아), «Две недели» (투윅스) и «Панда и ёжик» (판다양과 고슴도치) твердо решила стать актрисой. После отлично сыгранной роли в сериале «Полуночное солнце в Апкучжоне» (압구정 백야) Пак Ха На обрела широкую известность и получила еще больше предложений от создателей кино. Так, сейчас актрису можно увидеть в главной роли сериала «Домик куклы» (인형의 집) телеканала KBS2. Известно, что её избранник, настоящий красавей, окончил факультет восточной медицины в Университете Кёнхи и имеет собственную клинику восточной медицины.