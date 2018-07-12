Звёздный состав прошел кастинг

Отношения между Вашингтоном и Пхеньяном после саммита
2018-07-12
#Шоу-бизнес l 2018-07-26
Утвердился окончательный актерский состав сериала «Хроники Асдаля» (아스달연대기) телеканала tvN. По информации одного источника телеканала от 19 июля, исполнители главных ролей Сон Чжун Ги, Ким Чжи Вон, Чан Дон Гон и Ким Ок Бин встретятся с режиссером и сценаристом этой исторической драмы. «Хроники Асдаля» - это сериал с элементами фэнтези, в котором описываются события становления государства. Известный актер Сон Чжун Ги исполнит роль парня Ын Сома из деревни Голубых камней, получившего при рождении энергию голубой кометы и имеющего дар предвидения. Потеряв родителей, главный герой становится бродягой, но в будущем вырастает в великого, благородного воина, и завоевывает Асдаль - превратившийся в Империю город-государство. Актриса Ким Чжи Вон исполнит роль первой женщины-политика Империи Асдаль, а также возлюбленную Ын Сома. Актер Чан Дон Гон предстанет в образе опытного и могучего героя, в течение уже 20 лет ведущего войны. Режиссером сериала стал Ким Вон Сок, сценаристами Ким Ён Хён и Пак Сан Ён. Премьера сериала запланирована на первую половину следующего года.
2018-07-12
2018-07-12
2018-07-11