Состоятся слушания по делу объявления военного положения 

Расследование дела о подготовке к введению в РК военного положения набирает обороты. Принято решение о проведении парламентских слушаний по этому поводу. В настоящее время специальная военная комиссия проводит расследование данного инцидента по особому распоряжению президента Мун Чжэ Ина. В прокуратуре ведётся параллельное расследование в отношении ряда организаций, причастных к данному делу. Военная и гражданская прокуратура объединили усилия и создали совместную следственную группу для координации действий. Напомним, что в прошлом году бывший президент РК Пак Кын Хе планировала ввести в стране военное положение в случае объявления ей импичмента. Данное дело приобрело резонанс сразу после того, как 6 июля о нём сообщил Центр по правам человека в вооружённых силах.

План реализации военного положения и объединённых функций был подготовлен в марте прошлого года Командованием по обороне и безопасности РК в связи с массовыми выступлениями с требованием отставки Пак Кын Хе. Суть документа заключается в объявлении военного положения в стране в случае ухудшения ситуации. В плане приводятся подробные инструкции о мобилизации, а также размещении войск и техники. Специальная комиссия, созданная президентом Мун Чжэ Ином, помимо представителей Сухопутных войск и Командования по обороне и безопасности РК, включает порядка 30 военных прокуроров. Первоочередная задача комиссии состоит в том, чтобы выявить, по чьему приказу был создан “План реализации военного положения и объединённых функций”, и действительно ли планировалось его реализовать. Как утверждает Командование по обороне и безопасности РК, министру обороны страны Сон Ён Му было доложено о “Плане реализации военного положения и объединённых функций”. Кроме того, мобилизация и размещение войск не запрещены с юридической точки зрения. Однако Сон Ён Му придерживается другой позиции. Следовательно, парламентские слушания обещают быть довольно жёсткими. Более того, возникают опасения в успешном завершении данного расследования.



