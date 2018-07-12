В Лаос экстренно отправлена кризисная группа РК

Кризисная группа Республики Корея (Korea Disaster Relief Team, KDRT) выслана в Лаос, где произошло частичное разрушение дамбы, в строительстве которой принимает участие южнокорейская компания SK Engineering & Construction. В районе бедствия объявлен режим чрезвычайной ситуации. По официальным данным, в результате аварии 26 человек погибли, 131 человек считается пропавшим без вести. Около трёх тысяч человек изолированы от внешнего мира и ожидают прибытия спасателей. Авария произошла 23 июля на строящейся ГЭС в Ксепиан-Ксе Нам Ной в южной части Лаоса. Как утверждают представители SK Engineering & Construction, во время аварии часть дамбы снесена водой. Инцидент произошёл на одной из пяти дополнительных земляных насыпных дамб ГЭС, отвечающих за сбор воды. Южнокорейские эксперты полагают, что причиной аварии могли стать сильные дожди.

Строящаяся ГЭС на реке Меконг предназначена для выработки и поставки электроэнергии в близлежащие страны - Таиланд, Вьетнам, Камбоджу. За это Лаос прозвали “батарейкой Юго-Восточной Азии”. В настоящее время строятся и готовятся к пуску 46 ГЭС, а до 2020 года их число планируется увеличить до 54-х. Таким образом, Лаос - одна из беднейших стран Юго-Восточной Азии - взяла курс на реализацию политики по экспорту электроэнергии. Между тем, экологические проблемы и другие опасности, вызванные строительством ГЭС, вызывают беспокойство. После данного инцидента встал вопрос о поиске виновных. Проект строительства SK Engineering & Construction осуществляет совместно с консорциумом Western Power. В случае подтверждения ошибок на стадии планирования и строительства дамбы ответственность ляжет на южнокорейскую компанию. В проекте учтены прошлогодние показатели количества осадков. Соответственно, главной причиной аварии могли стать сильные проливные дожди, превысившие средние показатели за прошлый год.