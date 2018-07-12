Перспективы переговоров о денуклеаризации КНДР

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Несмотря на медленный прогресс на переговорах о денуклеаризации между Северной Кореей и США, Пхеньян приступил к демонтажу основных объектов на ракетном испытательном полигоне. На спутниковых снимках, представленных информационным порталом 38North, видно, что на стартовом комплексе для запуска спутников на западном побережье идёт демонтаж основных объектов.Это конструкция на рельсовой платформе по сборке ракет и испытательный стенд для тестирования жидкотопливных ракетных двигателей. Ликвидировать данный полигон обещал северокорейский лидер Ким Чон Ын на состоявшейся 12 июня встрече с президентом США Дональдом Трампом. Теперь внимание приковано к тому, придадут ли последние шаги северокорейцев новый импульс процессу ядерного разоружения. Ситуацию комментирует профессор Пак Вон Гон с факультета международных и региональных исследований Университета Хандон.