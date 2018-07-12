Закрытие Кэсонского комплекса

ⓒ YONHAP News

10 февраля 2016 года южнокорейское правительство объявило о закрытии Кэсонского индустриального комплекса. Это случилось спустя месяц после осуществления Северной Кореей четвёртого ядерного испытания и через три дня после запуска ракеты большой дальности. Совместный производственный комплекс более десяти лет после начала его строительства в 2003 году и выхода из его цехов первой продукции в следующем году служил символом экономического сотрудничества между двумя Кореями. На фоне происходящих сегодня позитивных перемен на дипломатическом фронте, таких как принятие Пханмунчжомской декларации на встрече лидеров Юга и Севера и северокорейско-американский саммит, многие сегодня с оптимизмом смотрят на будущее межкорейского экономического сотрудничества.