Глава 3. Учёный Хо сумел заработать 100 тысяч нян (1)

Учёный Хо, у которого в кармане теперь лежали 10 тысяч нян, не вернулся домой. Он сразу отправился в направлении города Ансона, который, по его мнению, является перекрёстком между провинциями Чолладо и Кёнгидо, и одновременно важным пунктом для трёх провинций - Чхунчхондо, Чолладо и Кёнсандо. Ансон располагался довольно далеко от столицы. Естественно, дорога от столицы Ханяна до Ансона занимала много времени. Хо решил насладиться прекрасным видом мест, которые встречались на его пути.

Была осень. Высоко в небе летел воробей. Мальчики вели корову домой, а девочки собирали съедобные растения. Хо обратил внимание на ярко-жёлтые поля, где крестьяне собирали урожай риса.

Глядя на них, Хо Сэн понял главную вещь: «Наслаждение природой и наблюдение за людьми, которые мирно живут, даёт мне такую же радость, какую я ощутил во время чтения». Наш герой шёл, внимательно наблюдая за жизнью народа, и наконец добрался до места назначения.

Спустя некоторое время он добрался до города. Сначала он посетил рынок Ансона, где в основном продавались различные фрукты. Ююба, мандарины, каштаны, хурма, груши, цитроны и другие плоды поступили в Ансон из разных городов страны. Оптовые торговцы старались продать товар с выгодой для себя: «Ким, не повышайте цену на хурму. Это дорого! Я покупаю у вас не один год. Сделайте скидку». Производитель также хотел получить побольше прибыли: «Но, это хорошая цена! Вы меня простите, но я не могу продать продукты дешевле. Это и так самая низкая цена».

Посмотрев на них, Хо Сэн улыбнулся: «Хорошо бы мне ощутить энергию рынка! Высокая активность торговли является доказательством того, что наша экономика развивается». Наш герой ходил туда-сюда по рынку и внимательно следил за ценами и ассортиментом.

Если коротко рассказать о рынке Ансона, то благодаря выгодному расположению города, рынок пользовался особым статусом места для сбора и распределения фруктов, которые производятся в стране. Поэтому люди часто говорили, что качественные фрукты можно купить только на рынке Ансона. Рядом с рынком находился клуб торговцев. Здесь торговцы общались и помогали друг другу. Хо вошёл в здание и начал искать владельца клуба. Его фамилия была Юн. Хо обратился к нему: «Я пришёл из Ханяна. Мне нужно, чтобы вы с сегодняшнего дня покупали все фрукты».