Останки героев вернутся на родину

Фильм «Вместе с богами: последние 49 дней»стал лидером первого дня проката
2018-08-02 13:23:03
#фотоновости l 2018-07-27
27 июля, в день 65-летия заключения соглашения о перемирии, северокорейская сторона передала представителям США останки американских военнослужащих, погибших в Корейской войне. Они были отправлены из вонсанского аэропорта Кальма на американскую авиабазу Осан в районе города Пхёнтхэка провинции Кёнгидо. 1 августа состоится официальная церемония возвращения останков на родину.
(Yonhap News)
2018-08-02 13:23:03
2018-08-01
2018-08-02 10:19:18