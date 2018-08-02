Останки героев вернутся на родину

















27 июля, в день 65-летия заключения соглашения о перемирии, северокорейская сторона передала представителям США останки американских военнослужащих, погибших в Корейской войне. Они были отправлены из вонсанского аэропорта Кальма на американскую авиабазу Осан в районе города Пхёнтхэка провинции Кёнгидо. 1 августа состоится официальная церемония возвращения останков на родину.

(Yonhap News)