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Останки героев вернутся на родину

#фотоновости l 2018-07-27

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27 июля, в день 65-летия заключения соглашения о перемирии, северокорейская сторона передала представителям США останки американских военнослужащих, погибших в Корейской войне. Они были отправлены из вонсанского аэропорта Кальма на американскую авиабазу Осан в районе города Пхёнтхэка провинции Кёнгидо. 1 августа состоится официальная церемония  возвращения останков на родину.

(Yonhap News)

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